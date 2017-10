BOX-OFFICE FRANCE: "Kingsman" décolle, pas Fabrice Eboué

Kingsman : le cercle d'or n'a pas manqué ses débuts au box-office français. Le film prend la tête du classement avec 641.173 entrées dans 500 salles, réalisant un score un peu supérieur à celui du premier volet (566.643 entrées). Plus grosse sortie de la semaine avec 559 copies, L'Ecole buissonnière avec François Cluzet est battu avec 351.303 entrées. Malgré ses 410 salles, la comédie Coexister de l'humoriste Fabrice Eboué se prend les pieds dans le tapis avec seulement 243.818 entrées.

LEGO Ninjago : Le Film est un échec avec seulement 116.414 entrées dans 423 salles. Pour comparaison, Detroit de Kathryn Bigelow fait autant d'entrées (106.423 tickets) avec 200 copies de moins (254 salles). L'Atelier de Laurent Cantet avec Marina Foïx déçoit avec 47.134 entrées dans 139 salles.

Du côté des anciennes sorties, la comédie Le Sens de la fête quitte la tête du classement mais cumule 1.2 million d'entrées en 2 semaines. Le Petit Spirou s'écroule de 66.6% malgré le gain de près de 100 copies (!) et n'en est qu'à 360.373 entrées en 3 semaines. En bas de classement, Un beau soleil intérieur de Claire Denis franchit les 200.000 entrées en 3 semaines (209.795 tickets), l'un de ses plus beaux succès. Faute d'amour de Zviagintsev pourrait en fin de course battre le bon score de Leviathan qui avait achevé sa carrière à 200.000 spectateurs : ce nouveau film en compte 171.939 en un mois d'exploitation.

