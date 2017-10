GOTHAM AWARDS 2017: nominations et coup d'envoi de la saison Oscar

Les nominations des Gotham Awards 2016 viennent d'être annoncées. Ces Gotham Awards, consacrés à la production indépendante, sont une sorte de Spirit Awards de la côte est américaine (mais qui seraient restés un peu plus indépendants que les Spirit). Ils sont devenus un bon indicateur de la saison Oscar, qu'ils lancent symboliquement l'année par leur place dans le calendrier. Les Gotham Awards ont en effet récompensé le futur gagnant des Oscars ces trois dernières années: Birdman d'Alejandro Gonzalez Inarritu, Spotlight de Tom McCarthy et Moonlight de Barry Jenkins.

C'est le thriller horrifique Get Out qui mène la danse en nombre de citations devant le drame The Florida Project. Sofia Coppola, Nicole Kidman, Dustin Hoffman et Al Gore recevront chacun un prix à la carrière.

Découvrez les citations ci-dessous :

Meilleur film

Call Me By Your Name

The Florida Project

Get Out

Good Time

I, Tonya

Meilleur documentaire

Ex-Libris

Rat Film

Strong Island

Whose Streets?

The Work

Meilleur nouveau réalisateur

Maggie Betts pour Novitiate

Greta Gerwig pour Lady Bird

Kogonada pour Columbus

Jordan Peele pour Get Out

Joshua Z Weinstein pour Menashe

Meilleur scénario

The Big Sick, Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani

Brad’s Status, Mike White

Call Me by Your Name, James Ivory

Columbus, Kogonada

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

Meilleure actrice

Melanie Lynskey pour I Don’t Feel at Home in This World Anymore

Haley Lu Richardson pour Columbus

Margot Robbie pour I, Tonya

Saoirse Ronan pour Lady Bird

Lois Smith pour Marjorie Prime

Meilleur acteur

Willem Dafoe pour The Florida Project

James Franco pour The Disaster Artist

Daniel Kaluuya pour Get Out

Robert Pattinson pour Good Time

Adam Sandler pour The Meyerowitz Stories

Harry Dean Stanton pour Lucky

Révélation du meilleur acteur / de la meilleure actrice

Mary J. Blige pour Mudbound

Timothée Chalamet pour Call Me by Your Name

Harris Dickinson pour Beach Rats

Kelvin Harrison, Jr. pour It Comes at Night

Brooklynn Prince pour The Florida Project

Un prix du meilleur ensemble sera décerné au casting de Mudbound.

Les prix seront décernés le 27 novembre.

