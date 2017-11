BOX-OFFICE FRANCE: Camelia Jordana et Daniel Auteuil avec "Brio"

La comédie Le Brio a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine au box-office français. Le film avec Camelia Jordana et Daniel Auteuil réalise un bon score avec 412.414 entrées dans 407 salles. Après son bide américain, L'Expérience interdite sauve un peu les meubles avec 120.562 entrées dans 230 salles.

Accompagné d'un mauvais buzz, Marvin ou la belle éducation d'Anne Fontaine ne brille pas avec 62.088 entrées dans 157 salles. Battle of the Sexes démarre mieux que Borg McEnroe (48.367 entrées contre 23.400 entrées) mais là non plus il ne s'agit pas d'un succès. Thelma ne suscite pas la curiosité avec seulement 22.109 entrées dans 110 salles.

Du côté des anciennes sorties, Au revoir là-haut continue de bien se maintenir (-28.6% en gagnant il est vrai une centaine de copies) et cumule désormais 1.739.214 entrées. Le plus gros gadin de la semaine est pour Maryline de Guillaume Gallienne, qui ne semble pas aidé par le bouche-à-oreille: -57.5% malgré le gain d'une trentaine de salles. Le film n'en est qu'à 124.023 entrées en 2 semaines quand Les Garçons et Guillaume, à table ! avait frôlé les 3 millions d'entrées en fin de carrière.

