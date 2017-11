DÉCÈS: Alain Jessua (1932-2017)

Le réalisateur français Alain Jessua est décédé. Jessua reçoit en 1957 le Prix Jean-Vigo pour son court métrage Léon la lune. Le réalisateur signera son premier long en 1964 avec La Vie à l'envers, dans lequel il dirige Charles Denner. Il dirige ensuite Jean-Pierre Cassel dans Jeu de massacre, Annie Girardot et Alain Delon dans Traitement de choc et retrouvera ce dernier sur Armaguedon. Gérard Depardieu joue le rôle principal de son thriller Les Chiens en 1979.

Dans les années 80, Jessua réalise deux comédies: Paradis pour tous avec Patrick Dewaere et Frankenstein 90 avec Jean Rochefort et Eddy Mitchell, avant de diriger Michel Serrault et Nathalie Baye dans En toute innocence. Il réalise son dernier film, le thriller Les Couleurs du diable, en 1997. Le réalisateur était à l'honneur à la Cinémathèque au printemps dernier, à l'occasion d'une rétrospective de son oeuvre. Alain Jessua avait 85 ans.