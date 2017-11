NATIONAL BOARD OF REVIEW 2017: le palmarès

Le palmarès du National Board of Review a été dévoilé. Ces prix constituent une étape importante dans la saison Oscars. Pentagon Papers de Steven Spielberg tire le gros lot en remportant le prix du meilleur film ainsi qu'un doublé actrice/acteur pour Meryl Streep et Tom Hanks. A noter le prix de la mise en scène pour Greta Gerwig et Lady Bird et l'absence surprise de Three Billboards, les panneaux de la vengeance.

Découvrez le palmarès ci-dessous.

Meilleur film: “Pentagon Papers”

Top 10: “Baby Driver”, “Call Me By Your Name”, “The Disaster Artist”, “Downsizing”, “Dunkerque”, “The Florida Project”, ”Get Out”, “Lady Bird”, “Logan”, “Phantom Thread”

Meilleure mise en scène: Greta Gerwig, “Lady Bird”

Meilleure actrice: Meryl Streep, “Pentagon Papers”

Meilleur acteur: Tom Hanks, “Pentagon Papers”

Meilleur scénario original: “Phantom Thread,” Paul Thomas Anderson

Meilleur scénario adapté: “The Disaster Artist,” Scott Neustadter & Michael H. Webber

Meilleur documentaire: “Jane”

Top 5 documentaires: “Bacus: Small Enough To Jail”, “Brimstone & Glory”, ”Eric Clapton: Life in 12 Bars”, “Visages villages”, “Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of Isis”

Meilleur acteur dans un second rôle: Willem Dafoe, “The Florida Project”

Meilleure actrice dans un second rôle: Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Meilleur casting: “Get Out”

Top 10 des films indépendants (ordre alphabétique): “Beatriz at Dinner”, “Brigsby Bear”, “A Ghost Story”, “The Young Lady”, “Logan Lucky”, “Loving Vincent”, “Brooklyn Yiddish”, “Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer”, “Patti Cake$”, “Wind River”

Meilleur film d'animation: “Coco”

Freedom of Expression Award: “Let It Fall: Los Angeles 1982-1992” de John Ridley et “First They Killed My Father” de Angelina Jolie

Meilleur film en langue étrangère: “Foxtrot” (Israël)

Top 5 films en langue étrangère: “Une femme fantastique” (Chili), “Frantz” (France), “Faute d'amour” (Russie), “Été 93” (Espagne), “The Square” (Suède)

Spotlight Award: Patty Jenkins & Gal Gadot pour “Wonder Woman”

Révélation: Timothée Chalamet, “Call Me By Your Name”

