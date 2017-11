FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 2017: le palmarès !

Le palmarès du Festival des 3 Continents vient d'être dévoilé ! La Chine est à l'honneur avec les deux principaux prix - qui sont également nos deux coups de cœur. Découvrez ce palmarès et nos critiques des films primés ci-dessous !

Montgolfière d'or: Comme un cheval fou, Tao Gu (Chine) - lire notre entretien

Montgolfière d'argent: Angels Wear White, Vivian Qu (Chine)

Prix du public: Newton, Amit V Masurkar (Inde)

Prix du jury jeune: Les Versets de l'oubli, Alireza Khatami (Chili)

