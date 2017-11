NEWTON: 1res images du film indien sélectionné au Festival des 3 Continents

Newton est le nom que Nutan a délibérément choisi pour se présenter aux autres. Un geste loin d’être anodin quand il est celui d’un jeune capable de mettre sa vie en danger au nom du droit de vote. Diplômé, réticent à suivre certaines traditions (comme le mariage avec une fille mineure proposé par ses parents), il est chargé de gérer le bureau de vote d’un village reculé de la jungle de Chhattisgarh, dans le centre de l’Inde. Une tache en théorie simple s’il ne devait pas composer avec des particularismes locaux, dont la coopération sceptique des forces de sécurité présente pour enrayer toute tentative d’intrusion de la guérilla communiste...

Voici le pitch de Newton, second long métrage de l'Indien Amit V Masurkar. Ce film a été choisi pour être le candidat de l'Inde à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il figure en compétition au Festival des 3 Continents. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici !.

Des premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

