FESTIVAL DES 3 CONTINENTS: la sélection

La sélection du Festival des 3 Continents vient d'être dévoilée. Ce festival, dédié aux cinématographiques d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, aura lieu à Nantes du 21 au 28 novembre. Il fêtera sa 39e édition et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

8 longs métrages figurent en compétition, parmi lesquels Angels Wear White de la Chinoise Vivian Qu, Le Lion est mort ce soir du Japonais Nobuhiro Suwa ou encore The Brawler de l'Indien Anurag Kashyap.

Hors compétition, seront projetés entre autres Seule sur la plage la nuit du Coréen Hong Sang-Soo, Les Bonnes manières des Brésiliens Juliana Rojas et Marco Dutra ou encore Mrs Fang du Chinois Wang Bing.

Un programme Une vraie histoire du cinéma argentin tentera de raconter le cinéma du pays en 23 films. La rétrospective de la filmographie méconnue du touche-à-tout coréen Shin Sang-Ok sera l'un des moments forts de cette édition. Une thématique De l'autre côté des apparences sera dédiée au merveilleux, au fantastique et à l'étrangeté chez des cinéastes tels que Naomi Kawase, Alain Gomis, Tsui Hark, Bong Joon-Ho ou Akira Kurosawa. Un focus Exil(s): devenir étranger aidera à penser de la situation de ceux qui en partant… deviennent étrangers.

La sélection complète sur le site officiel !

