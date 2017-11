En 1971 éclate aux États-Unis l'affaire des "Pentangon Papers", vaste fuite de renseignements liés à la Guerre du Vietnam. Les documents rendus publics par le Washington Post éclaboussent alors la classe politique US de l'époque...

Voici le sujet de The Post, le nouveau long métrage de Steven Spielberg, un an après Le Bon gros géant. Au casting, on retrouve Meryl Streep, Tom Hanks ou encore Alison Brie. The Post sortira aux Etats-Unis le 22 décembre, ce qui signifie qu'il aura une carte à jouer pour les prochains Oscars. En France, il faudra patienter jusqu'au 28 février 2018.

Une première bande annonce vient d'être mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

