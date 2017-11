En Allemagne. Younghee a tout laissé derrière elle : son travail, ses amis et son histoire d'amour avec un homme marié. Seule sur la plage, elle pense à lui : elle se demande s'il la rejoindra. Gangneung, Corée du Sud. Quelques amis trinquent : ils s'amusent de Younghee qui, ivre, se montre cruelle à leur égard. Seule sur la plage, son coeur divague : elle se demande combien l'amour peut compter dans une vie...

Voici le pitch de Seule sur la plage la nuit, réalisé par le Coréen Hong Sang-Soo. Ce film présenté en début d'année à la Berlinale a obtenu le prix d'interprétation féminine pour Kim Min-Hee. C'est une des plus belles réussites du cinéaste, et ce long métrage sortira le 10 janvier en France. Il sera dévoilé auparavant au Festival des 3 Continents, retrouvez notre gros plan sur la sélection ici.

Une première bande annonce a été mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

