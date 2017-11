SOMEONE FROM NOWHERE: 1res images de l'intrigant nouveau Prabda Yoon

La journée d'une jeune femme va être bouleversée par l'irruption dans sa vie d'un homme blessé.

Voici le pitch de Someone From Nowhere, nouveau long métrage du Thaïlandais Prabda Yoon (lire notre entretien). Découvert avec l'ovni Motel Mist, Yoon signe ici un huis-clos qui vient d'être dévoilé au Festival de Tokyo.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

