BOX-OFFICE FRANCE: Karin Viard devant Joaquin Phoenix, bide pour Kad Merad aux 1res séances Paris

Jalouse avec Karin Viard a pris un solide démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film, plus grosse sortie de la semaine, attire 1263 spectateurs dans 24 salles et hérite logiquement de la place de leader. A Beautiful Day de Lynne Ramsay suit avec 990 spectateurs dans 17 salles. Le podium est complété par Tout nous sépare de Thierry Klifa, distancé avec 538 entrées dans 15 salles.

La Mélodie avec Kad Merad ne semble pas parti pour briller avec seulement 437 entrées dans 16 salles. Même punition pour Borg McEnroe qui n'attire pas les foules avec 140 curieux dans 6 salles.

Source Rentrak France

