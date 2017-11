Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense naît entre les deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais...

Voici le pitch de Seule la terre, réalisé par le Britannique Francis Lee. Ce premier long métrage est accompagné par un très bon buzz depuis le début d'année et sa présentation à Sundance pour à la Berlinale. Seule la terre a, plus récemment, reçu le Hitchcock d'or du meilleur long métrage au Festival du Film Britannique de Dinard. Il sortira le 6 décembre, retrouvez notre critique en cliquant ici.

Pour un premier aperçu, découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !