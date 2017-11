Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien...

Voici le pitch de The Florida Project, réalisé par l'Américain Sean Baker (lire notre entretien). Baker a été plus particulièrement remarqué avec la bombe Tangerine. The Florida Project est une aussi belle réussite, à découvrir en salles le 20 décembre. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Pour un premier aperçu, découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !