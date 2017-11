BOX-OFFICE FRANCE: Olivier Marchal et Saw font encore recette

Carbone, nouveau polar du Français Olivier Marchal, a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés françaises de la semaine. Après les succès de 36 Quai des Orfèvres, MR73 et Les Lyonnais, Marchal remet ça avec 334.791 entrées dans 399 salles. Bon début également pour Jigsaw, nouvel épisode de la série horrifique Saw. Ce film obtient une excellente moyenne par copie avec 302.467 entrées dans 203 salles seulement. Le film catastrophe Geostorm ne se prend pas la même douche froide qu'outre-Atlantique avec 235.162 entrées dans 300 salles, un démarrage acceptable à défaut d'être vraiment bon.

Accompagné d'un mauvais buzz, D'Après une histoire vraie de Roman Polanski ne décolle pas avec 67.631 entrées dans près de 200 salles. Jeune femme, la Caméra d'or de Léonor Serraille, fait des débuts encourageants avec 47.593 entrées dans 102 salles. Déconvenue en revanche pour Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, qui n'attire que 30.756 spectateurs dans 90 salles. The Lobster, précédent long du réalisateur grec, avait fait un score trois supérieur (91.237 entrées) dans 126 salles.

Du côté des anciennes sorties, Thor : Ragnarok conserve la tête et cumule désormais 1.848.084 entrées en 2 semaines. Très bons maintiens pour Au revoir là-haut d'Albert Dupontel (-20%, 990.228 entrées en 2 semaines) et pour L'Ecole buissonnière avec François Cluzet (-14%, 1.423.115 entrées en un mois). Plus bas, la Palme The Square trouve son public avec là aussi un bon maintien (-25% en 3e semaine) et 262.702 entrées.

