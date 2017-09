THE BRAWLER: 1eres images du nouveau Anurag Kashyap sélectionné à Busan

Shravan rêve de laisser une trace dans sa discipline, la boxe. Mais les plans de Shravan changent lorsqu'il s'éprend d'une jeune femme qui appartient à une caste supérieure à la sienne.

Voici le pitch de The Brawler,nouveau long métrage de l'Indien Anurag Kashyap (Gangs of Wasseypur, Ugly). The Brawler est sélectionné hors compétition au prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !