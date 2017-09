FESTIVAL COURT METRANGE 2017: la prog du festival dédié aux courts insolites et fantastiques

La 14e édition du Festival Court Métrange, dédié aux courts métrages insolites et fantastiques, aura lieu du 18 au 22 octobre au Ciné TNB de Rennes.

Une quarantaine de longs métrages du monde entier figureront dans la compétition internationale. Le jury de cette compétition sera présidé par l'auteur de science-fiction américain Norman Spinrad.

Une carte blanche au Festival de Lund, une nuit fantastique, des animations, expositions et conférences complèteront ce programme.

