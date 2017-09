MALILA, THE FAREWELL FLOWER: 1eres images d'un film thaïlandais sélectionné à Busan

Shane et Pich sont d'anciens amants qui ont rompu. Ils se séparent, se retrouvent et tentent de comprendre les incertitudes de la vie.

Voici le pitch de Malila: The Farewell Flower , nouvelle réalisation du Thaïlandais Anucha Boonyawatana, remarqué notamment avec The Blue Hour. Malila: The Farewell Flower est sélectionné hors compétition au prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

