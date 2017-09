CROWDFUNDING: une initiative à soutenir autour de 10 films cultes japonais

L'équipe de Bach Films, qui gère un catalogue de près de 1000 films, lance un crowdfunding pour l'édition en dvd/Blu-ray de 10 longs métrages cultes japonais.

Ces 10 films inédits sont: les 5 volets de la saga Stray Cat Rock avec l'icône Meiko Kaji, Blind Woman's Curse du facétieux Teruo Ishii, le culte Les Tueuses en collants noirs de Yasuharu Hasebe ainsi que la très rare trilogie Woman Gambler de Haruyasu Noguchi.

Cette collecte participera aux couts d’acquisition de ces pépites et à la fabrication des dvd.

Pour participer, c'est par ici !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !