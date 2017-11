FESTIVAL ENTREVUES BELFORT 2017: la sélection

La 32e édition du Festival Entrevues Belfort aura lieu du 25 novembre au 3 décembre. Sa sélection a été dévoilée.

La compétition comprendra 12 longs métrages, parmi lesquels Milla de la Française Valérie Massadian, Corpo Electrico du Brésilien Marcelo Caetano, 3/4 du Bulgare Ilian Metev, Autumn Autumn du Coréen Jang Woo-Jin ou encore La Liberté, documentaire réalisé par notre ex-collaborateur à FilmDeCulte, Guillaume Massart.

Parmi les avant premières hors compétition au menu, citons Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico, Madame Hyde de Serge Bozon, Le Lion est mort ce soir de Nobuhiro Suwa, La Nuit où j’ai nagé de Damien Manivel et Kohei Igarashi ou encore Jusqu’à la garde de Xavier Legrand.

Un programme spécial reviendra en 7 films sur Hollywood avant la censure, explorant la représentation des femmes dans les productions pré-code Hays. Également à voir: une "Histoire secrète du cinéma à la télévision française", une exploration de l’œuvre de Charlie Chaplin, une sélection de films en VR ou encore une Carte Blanche au producteur Saïd Ben Saïd.

Toutes les infos sur le site officiel !

