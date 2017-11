AQERAT: 1res images d'une découverte malaisienne primée en festival

La vie de Hui Ling prendra un nouveau départ lorsqu'elle aura déménagé à Taïwan. En attendant, elle survit à la frontière entre Thaïlande et Malaisie et fait des économies. En désespoir de cause, elle se retrouve impliquée dans des trafics louches dont les réfugiés Rohingya sont victimes...

Voici le pitch de Aqerat (We, the Dead), réalisé par le Singapourien Edmund Yeo. Aqerat, production malaisienne, est son second long métrage. Il vient de remporter le prix de la mise en scène au Festival de Tokyo. Retrouvez notre gros plan sur le palmarès en cliquant ici.

Des premières images de Aqerat (We, the Dead) viennent d'être dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

