BOX-OFFICE US: début canon pour "Thor: Ragnarok"

Les premières estimations du weekend plaçaient Thor: Ragnarok très haut au box-office américain. Le blockbuster, au budget de 180 millions de dollars, fait finalement encore mieux que prévu avec 121 millions de dollars au compteur. Il s'agit du meilleur démarrage (et de loin) de la série: les deux premiers chapitres avaient respectivement débuté à 65 et 85 millions de dollars. En revanche, Bad Moms 2 ne profite pas du tremplin du premier épisode. La comédie ne rapporte que 17 millions de dollars, un score inférieur au volet précédent qui avait dépassé la barre des 20 millions de dollars. Parmi les sorties limitées, Lady Bird de Greta Gerwig fait des débuts encourageants avec près de 400.000 dollars dans 4 salles.

Du côté des anciennes sorties, Jigsaw cède sa place de leader et cumule 28.8 millions de dollars en 2 semaines. Le film devrait finir assez loin des meilleurs scores réalisés par les épisodes 2 et 3 de la série, qui ont passé les 80 millions de dollars. Bide géant lors de sa sortie le weekend dernier, Bienvenue à Suburbicon de George Clooney coule en 2e semaine: -59.2% et 5 petits millions au compteur.

