EUROPEAN FILM AWARDS 2017: les nominations

Les nominations des European Film Awards ont été dévoilées. C'est le Suédois The Square de Ruben Östlund qui mène la danse avec 5 citations, devant Corps et âme de la Hongroise Ildiko Enyedi avec 4 citations. Ces deux films sont actuellement à l'affiche en France. Les prix seront décernés le 9 décembre à Berlin.

Découvrez les nominations ci-dessous.

Meilleur film européen

120 battements par minute, Robin Campillo

Faute d'amour, Andrey Zvyagintsev

Corps et âme, Ildikó Enyedi

L'Autre côté de l'espoir, Aki Kaurismäki

The Square, Ruben Östlund

Meilleure comédie européenne

King Of The Belgians, Jessica Woodworth & Peter Brosens

The Square, Ruben Östlund

Vincent And The End Of The World, Christophe van Rompaey

Welcome To Germany, Simon Verhoeven

Meilleur réalisateur européen

Ildikó Enyedi, Corps et âme

Aki Kaurismäki, L'Autre côté de l'espoir

Yorgos Lanthimos, Mise à mort du cerf sacré

Ruben Östlund, The Square

Andrey Zvyagintsev, Faute d'amour

Meilleure actrice européenne

Paula Beer, Frantz

Juliette Binoche, Un beau soleil intérieur

Alexandra Borbély, Corps et âme

Isabelle Huppert, Happy End

Florence Pugh, The Young Lady

Meilleur acteur européen

Claes Bang, The Square

Colin Farrell, Mise à mort du cerf sacré

Josef Hader, Stefan Zweig - adieu à l'Europe

Nahuel Pérez Biscayart, 120 battements par minute

Jean-Louis Trintignant, Happy End

Meilleur scénariste européen

Ildikó Enyedi, Corps et âme

Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou, Mise à mort du cerf sacré

Oleg Negin & Andrey Zvyagintsev, Faute d'amour

Ruben Östlund, The Square

François Ozon, Frantz

Meilleur documentaire européen

Austerlitz, Sergei Loznitsa

Communion, Anna Zamecka

La Chana, Lucija Stojevic

Strangers in Paradise, Guido Hendrikx

The Good Postman, Tonislav Hristov

Meilleure découverte européenne

Petit paysan, Hubert Charuel

Godless, Ralitza Petrova

The Young Lady, William Oldroyd

Été 1993, Carla Simón

The Eremites, Ronny Trocker

Meilleur film d'animation européen

Ethel & Ernest, Roger Mainwood

Louise en hiver, Jean-François Laguionie

Loving Vincent, Dorota Kobiela & Hugh Welchman

Zombillénium, Arthur de Pins & Alexis Ducord

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !