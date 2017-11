FESTIVAL DE TOKYO 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Tokyo a été annoncé.

Le Grand Prix est allé à Grain, le nouveau film du Turc Semih Kaplanoğlu (Ours d'or à la Berlinale pour Miel). Grain est un film de science-fiction qui se déroule dans un futur proche. Alors que le monde est en proie à des pénuries alimentaires, un professeur entreprend un voyage qui pourrait sauver l'humanité. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Retrouvez le reste du palmarès ci-dessous.

Grand Prix

Grain, Semih Kaplanoğlu (Turquie)

Prix spécial du jury

Il Cratere, Silvia Luzi, Luca Bellino (Italie)

Prix de la mise en scène

Edmund Yeo pour AQÉRAT (We the Dead) (Singapour)

Prix d'interprétation féminine

Adeline D'Hermy, Maryline (France)

Prix d'interprétation masculine

Duan Yihong, The Looming Storm (Chine)

Prix de la contribution artistique

The Looming Storm, Dong Yue (Chine)

Prix du scénario

Euthanizer, Teemu Nikki (Finlande)

Prix du public

Trembler te va si bien, Akiko Ooku (Japon)

Prix section Asian Future

Passage of Life, Akio Fujimoto (Japon)

Prix Japanese Cinema Splash

Of Love & Law, Hikaru Toda

