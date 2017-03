TREMBLER TE VA SI BIEN: première image de l'adaptation de Risa Wataya

Katte ni Furuetero est l'adaptation cinématographique de Trembler te va si bien, le roman de la Japonaise Risa Wataya. Wataya est la lauréate la plus jeune du prix Akutagawa, le plus célèbre prix littéraire japonais. Le pitch de Trembler te va si bien, édité en France chez Philippe Picquier: "Etô Yoshika, vingt-six ans. Nationalité japonaise, groupe sanguin B, employée à K.K. Maruei, facilement acnéique. Copain zéro, économies zéro. Loyer mensuel 75 000 yens. Ce que je déteste : les glandeurs. Ce que j’aime : le ragoût de boeuf. Ma passion du moment : chercher sur Wikipédia les espèces animales éteintes. Yoshika a la tête dans les étoiles et deux amoureux. C’est une jeune ingénue qui cherche sa place dans l’univers et se demande parfois si elle n’est pas elle-même une espèce en voie d’extinction".

Katte ni Furuetero est réalisé par Akiko Ohku et met en scène Mayu Matsuoka (découverte dans Love Exposure de Sono Sion) dans le rôle principal. Ce film sortira courant 2017 au Japon. Découvrez une première image dans notre galerie.

