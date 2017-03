PROJET: premières infos sur le nouveau Apichatpong Weerasethakul

Deux ans après son magnifique Cemetery of Splendour, le réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, lauréat de la Palme d'or pour Oncle Boonmee (celui qui se souvient de ses vies antérieures, prépare son nouveau long métrage.

Pour cela, le cinéaste s'est embarqué pour un voyage de deux mois en Amérique du sud, plus précisément en Colombie. Ce nouveau film encore sans titre ou pitch connus ne devrait en effet pas être tourné en Thaïlande. Weerasethakul a expliqué ses difficultés à tourner dans le pays après le coup d'état de mai 2014 et s'est confié sur son obsession pour l'Amérique latine. A suivre...

