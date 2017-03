Strong Island raconte l'histoire d'une famille à travers le prisme de l'Histoire, la géographie et la tragédie - de la ségrégation raciale du sud aux promesses de New York, de la quiétude présumée des banlieues de la classe moyenne au tourbillon d'une mort inattendue et violente. C'est l'histoire de la famille Ford: Barbara Dunmore, William Ford, leurs trois enfants et comment leur vie a été façonnée par la haine raciale en Amérique. En avril 1992, William Jr., l'enfant le plus âgé de Ford, un professeur de 24 ans, a été tué par Mark Reilly, mécanicien blanc de 19 ans. Bien que Ford ait été désarmé, il est devenu le principal suspect dans son propre meurtre.

Strong Island est réalisé par l'Américaine Yance Ford, et a été sélectionné en début d'année à Sundance puis la Berlinale. Il sera diffusé dans quelques jours au Festival CPH:Dox de Copenhague, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Découvrez la bande annonce de ce documentaire en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !