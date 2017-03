FESTIVAL SXSW 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival South by South West (SXSW pour les intimes) vient d'être dévoilé.

Le Grand Prix dans la compétition fiction a été remporté par le film américain Most Beautiful Island de l'Espagnole Ana Asensio. Ce thriller psychologique se penche sur le sort des immigrantes sans papiers qui espèrent une vie meilleure à New York. Most Beautiful Island raconte un jour dans la vie de Luciana, une jeune immigrante qui lutte pour joindre les deux bouts tout en s'efforçant à échapper à son passé... Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Le Grand Prix documentaire est allé à The Work, des Américains Jairus McLeary et Gethin Aldous. Ce film raconte l'histoire de trois hommes qui participent à une thérapie dans la Prison d'État de Folsom.

A noter que le prix Gamechanger a récompensé le Turc Inflame de Ceylan Ozgun Ozcelik dont nous vous parlions dans cet article.

Retrouvez le palmarès complet en cliquant ici.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !