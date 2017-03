DOG: premières images du nouveau film du Roumain Florin Șerban

Un homme étrangement seul finit par tomber amoureux d'une femme. Celle-ci bouleverse son monde et lui fait apprécier, avec violence, désespoir et colère, le fait d'être vivant.

Voici le pitch de Dog, le nouveau film de Florin Șerban, un des nouveaux talents du cinéma roumain contemporain dont les deux précédents films (If I Want to Whistle, I Whistle et Box) sont restés inédits chez nous. Dog est présenté comme un film sur l'amour et comme le premier volet d'une trilogie des Balkans. Des premières images de ce film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

