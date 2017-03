FESTIVAL CPH:DOX 2017: gros plan en images sur la compétition

Coup d'envoi aujourd'hui du Festival CPH:DOX ! Ce festival est une des principales manifestations mondiales dédiées aux documentaires, et il se déroule à Copenhague jusqu'au 26 mars. CPH:DOX se distingue par une approche curieuse, ambitieuse et éclectique du doc. Sa nouvelle édition sera à suivre en direct sur FilmDeCulte !

Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici. Treize films figurent en compétition. Nous vous les présentons en images, dans notre galerie !

