BOX-OFFICE FRANCE: Claude Lelouch et James Gray dans un mouchoir de poche aux 1eres séances Paris

Chacun sa vie de Claude Lelouch et The Lost City of Z de James Gray finissent dans un mouchoir de poche aux premières séances parisiennes de ce mercredi. La comédie française attire 1378 spectateurs dans 20 salles tandis que le film d'aventures américain compte 1306 spectateurs dans 21 salles. Le podium est complété par L'Autre côté de l'espoir, le nouveau film d'Aki Kaurismaki, qui débute solidement avec 878 spectateurs dans 16 salles. La comédie L'Embarras du choix avec Alexandra Lamy reste aux pieds du podium et ne brille pas particulièrement avec 741 entrées dans une combinaison de salles pourtant très généreuse: 20 copies. Le film d'horreur Grave suit avec 566 entrées dans 10 salles.

Parmi les mini-sorties, moyennes par copie encourageantes pour Bienvenue à Madagascar (44 entrées dans 1 salle) et Jours de France (39 entrées dans 1 salle). C'est plus dur pour le Russe Zoologie: 19 spectateurs dans 3 salles...

Source Rentrak France

