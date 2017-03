SEMAINE DE LA CRITIQUE 2017: le président du jury dévoilé

Le président du jury de la prochaine Semaine de la Critique a été annoncé ! Il s'agira du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho. Révélé par le Festival de Rotterdam avec Les Bruits de Recife, Kleber Mendonça Filho, qui a auparavant été critique de cinéma, a intégré la compétition cannoise l'an passé avec Aquarius. Il sera entouré de Diana Bustamante Escobar (productrice et directrice artistique du Festival de Carthagène, Colombie), Eric Kohn (rédacteur en chef de Indiewire, Etats-Unis), Hania Mroué (directrice du Cinéma Metropolis, Liban) et Niels Schneider (comédien, lauréat du César du Meilleur Espoir Masculin, France).

L'an passé, le Grand Prix de la Semaine de la Critique est allé à Mimosas, la voie de l'Atlas de l'Espagnol Olivier Laxe. La 56e Semaine de la Critique aura lieu du 18 au 26 mai, en parallèle du Festival de Cannes. La sélection de la Semaine de la Critique sera dévoilée mi-avril.

Source: Semaine de la Critique

