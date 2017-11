BOX-OFFICE US: vers le meilleur démarrage de la série pour "Thor" ?

Thor : Ragnarok semble bien parti pour réaliser le meilleur démarrage de la série au box-office américain ce weekend. Selon les premières estimations, ce nouvel épisode pourrait démarrer autour des 115 millions de dollars dans une combinaison mastodonte de salles (plus de 4000 écrans). Les deux premiers chapitres avaient respectivement débuté à 65 et 85 millions de dollars. En route pour 315 nouveaux épisodes ?

Lancée en contre-programmation, la comédie Bad Moms 2 (car une fois de plus, l'originalité est de mise parmi les sorties du weekend outre-Atlantique) resterait loin derrière avec un score estimé à une vingtaine de millions de dollars. Le premier épisode avait débuté à 23 millions.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

