PSYCHOKINESIS: 1res images du thriller fantastique par le réal de "Dernier train pour Busan"

Un homme ordinaire se découvre des superpouvoirs qu'il va utiliser pour défendre sa fille impliquée dans une situation inattendue...

Voici le pitch de Psychokinesis, le nouveau long métrage du Coréen Yeon Sang-Ho. Découvert avec ses films d'animation tels que The King of Pigs ou The Fake, Yeon a explosé avec le film de zombies Dernier train pour Busan. Comme Busan, Psychokinesis est également un film en prises de vue réelles. A l'affiche: Ryoo Seung-Ryong et Shim Eun-Kyung, qui ont déjà partagé l'affiche d'un film fantastique, Possessed, sélectionné en compétition à Gérardmer il y a quelques années.

Psychokinesis sortira en Corée en février 2018. Des premières images viennent d'être dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

