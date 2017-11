TONIGHT, AT ROMANCE THEATER: une affiche super-rococo pour le film japonais

Kenji, un aspirant réalisateur, tombe amoureux de la Princesse Miyuki, qui vient directement d'un film en noir et blanc...

Voici le pitch de Tonight, at Romance Theater. Cette romance est réalisée par Hideki Takeuchi, réalisateur entre autre de l'adaptation du manga Thermae Romae. Au casting, on retrouve notamment Haruka Ayase qu'on a pu voir dans Notre petite soeur de Hirokazu Kore-Eda.

Tonight, at Romance Theater sortira au Japon le 10 février 2018. Son affiche super-rococo vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

Source

