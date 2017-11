CARREFOUR DU CINÉMA D'ANIMATION 2017: le programme

Le programme de la 15e édition du Carrefour du Cinéma d'Animation a été dévoilé.

Le Japon sera le pays à l'honneur, à l'occasion des 100 ans de l’animation japonaise. Trois avant premières japonaises seront au programme: Night is Short, Walk on Girl, nouveau long métrage de Masaaki Yuasa (Lou et l’île aux sirènes), Fireworks, réalisé par Akiyuki Shinbo et Nobuyiki Takeuchi et A Silent Voice de Naoko Yamada. Également au panorama des avant premières: Have a Nice Day du Chinois Liu Jian et Mutafukaz du Français Guillaule Renard.

Parmi les invités d'honneurs: le Japonais Keiichi Hara, réalisateur de Un été avec Coo, Colorful et Miss Hokusai, le réalisateur colombien Santiago Caicedo, qui présentera plusieurs de ses courts métrages, ses clips musicaux ainsi que des images de son premier long métrage, Virus Tropical. L'auteur de bandes dessinées Bastien Vivès viendra lui parrainer la Fabrique de l'Animation à laquelle participeront une cinquantaine d’étudiants en cinéma d’animation et rencontrera également le public. Une journée professionnelle, une sélection de courts métrages et des rencontres seront au rendez-vous.

Toutes les infos sur le site officiel !

