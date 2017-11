CÉSAR 2018: la présélection des espoirs dévoilée

La présélection des espoirs féminins et masculins pour les prochains César a été dévoilée. 36 noms ont été annoncés, 5 seront retenus dans chaque catégorie. Parmi les noms retenus, Laetitia Dosch dans Jeune Femme, Sveva Alviti dans Dalida ou encore Nahuel Pérez Biscayart, Antoine Reinartz et Arnaud Valois dans 120 battements par minute.

Les nommés seront dévoilés fin janvier. Retrouvez la présélection ci-dessous :

Comédiennes

Noée Abita dans Ava

Sveva Alviti dans Dalida

Iris Bry dans Les Gardiennes

Louise Chevillotte dans L'Amant d'un jour

Adeline d'Hermy dans Maryline

Laetitia Dosch dans Jeune Femme

Lina El Arabi dans Noces

Esther Garrel dans L'amant d'un jour

Ana Girardot dans Ce qui nous lie

Eye Haïdara dans Le Sens de la fête

Alice Isaaz dans Espèces menacées

Camélia Jordana dans Le Brio

Lyna Khoudri dans Les Bienheureux

Garance Marillier dans Grave

Daphné Patakia dans Djam

Paméla Ramos dans Tous les rêves du monde

Solène Rigot dans Orpheline

Ella Rumpf dans Grave

Comédiens

Khaled Alouach dans De toutes mes forces

Adam Bessa dans Les Bienheureux

Damien Chapelle dans Espèces menacées

Idir Chender dans Carbone

Redouanne Harjane dans M

Sébastien Houbani dans Noces

Alban Ivanov dans Le Sens de la fête

Benjamin Lavernhe dans Le Sens de la fête

Matthieu Lucci dans L'Atelier

Rabah Naït Oufella dans Grave

Nekfeu dans Tout nous sépare

Finnegan Oldfield dans Marvin ou la belle éducation

Pablo Pauly dans Patients

Nahuel Pérez Biscayart dans 120 battements par minute

Antoine Reinartz dans 120 battements par minute

Ahmed Sylla dans L'Ascension

Arnaud Valois dans 120 battements par minute

Marc Zinga dans Nos patriotes

Source: Les César

