OSCARS 2018: la présélection des films d'animation

La présélection pour l'Oscar du meilleur film d'animation a été dévoilée. 26 longs métrages figurent dans cette sélection, qui sera réduite à 5 titres à l'annonce des nominations officielles. Parmi les films retenus, citons Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi, My Entire High School Sinking into the Sea de Dash Shaw, Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi, Coco de Lee Unkrich ou encore La Jeune Fille sans mains de Sébastien Laudenbach.

Découvrez les films retenus ci-dessous.

Baby Boss

Parvana, une enfance en Afghanistan

Capitaine Superslip

Cars 3

Cinderella the Cat

Coco

Dans un recoin de ce monde

Ethel & Ernest

Ferdinand

Le Grand Méchant Renard et autres contes

Hirune Hime, Rêves éveillés

La Jeune Fille sans mains

Lego Batman, le film

Lego Ninjago, le film

Mary et la fleur de la sorcière

Moi, moche et méchant 3

Le Monde secret des Emojis

Moomins and the Winter Wonderland

My Entire High School Sinking into the Sea

La Passion Van Gogh

Psiconautas

A Silent Voice

Les Schtroumpfs et le Village perdu

The Star

Sword Art Online: The Movie – Ordinal Scale

Window Horses The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming

