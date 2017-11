EUROPEAN FILM AWARDS 2017: les premiers prix décernés

Les nominations des European Film Awards ont été dévoilées au début du mois. Les prix principaux seront décernés le 9 décembre à Berlin. En attendant, les prix techniques ont d'ores et déjà été décernés.

Le prix de la meilleure photographie est allé à Michail Krichman pour le drame russe Faute d'amour, sorti à la rentrée en France. Le film a également reçu le prix de la meilleure musique pour Evgueni & Sacha Galperine.

Le prix du meilleur montage a été attribué à Robin Campillo pour son film 120 battements par minute, qui en est à 800.000 spectateurs en France.

Le prix des meilleurs décors a récompensé le travail de Josefin Åsberg sur The Square, la Palme d'or du Suédois Ruben Östlund.

Le prix des meilleurs costumes est allé à Katarzyna Lewińska pour le thriller polonais Pokot, primé en début d'année à la Berlinale.

Le prix des maquillages et coiffures est allé à Leendert van Nimwegen pour le western néerlandais Brimstone.

Enfin, le prix du meilleur son a été remporté par Oriol Tarragó pour le film fantastique Quelques minutes après minuit.

Retrouvez la liste des nommés dans les catégorie principales en cliquant ici.

