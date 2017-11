BOX-OFFICE FRANCE: "Justice League" se fait voler la vedette par "Coco" aux 1res séances Paris

Plus grosse sortie de la semaine, le blockbuster Justice League hérite de la première place aux premières séances parisiennes de la semaine avec 3327 entrées dans 22 salles. Mais l'événement se situe plutôt en seconde position, où la sortie en exclusivité du film d'animation Coco au Grand Rex a attiré... 2456 spectateurs. Le podium est solidement complété par Maryline qui attire 1202 curieux dans 17 salles. Le Musée des merveilles débute correctement avec 623 spectateurs dans seulement 13 salles.

Le film d'horreur Happy Birthdead ne fait pas beaucoup d'étincelles pour le moment avec 501 entrées dans 15 salles. Simon Et Théodore s'en sort bien avec 149 tickets dans 3 salles. C'est dur en revanche pour Le Semeur avec seulement 64 entrées dans 6 salles.

Source Rentrak France

