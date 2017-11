TOUBLANC: gros plan sur un film argentin en compétition au Festival des 3 Continents

Toublanc, inspecteur, et Clara, professeur de français argentine, vivent sans se connaître leur vie à des milliers de kilomètres de distance. Ils sont comme des passagers continuellement en transit...

Voici le pitch de Toublanc, nouveau long métrage de l'Argentin Iván Fund (La Paz). Toublanc figure en compétition au Festival des 3 Continents. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici !.

Des premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

