Haunted: A Last Visit To The Red House est une enquête sur une maison isolée dont il ne reste que des ruines. Cet endroit abandonné a la réputation d'être hanté et est entouré de nombreuses légendes urbaines. Derrière ces légendes, il y a l'ombre d'un traumatisme datant de la Seconde Guerre Mondiale...

Haunted: A Last Visit To The Red House est réalisé par la Philippine Phyllis Grande. Une bande annonce tout à fait intrigante de ce singulier documentaire a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

