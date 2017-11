BOX-OFFICE FRANCE: Karin Viard se distingue, flop pour Kad Merad

Jalouse avec Karin Viard a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine au box-office français. Le film a réuni 315.948 spectateurs dans 369 salles. La Montagne entre nous avec Kate Winslet et Idris Elba (129.306 entrées dans 206 salles) et Tout nous sépare avec Catherine Deneuve (101.574 entrées dans 190 salles) démarrent plutôt honnêtement mais sans briller. Début solide pour A Beautiful Day de Lynne Ramsay avec 89.169 entrées dans 146 salles. Pour comparaison, La Mélodie avec Kad Merad, davantage diffusé (184 salles) est loin derrière avec 55.571 tickets.

La comédie homophobe Epouse-moi mon pote occupe la tête du classement et flirte avec les 2 millions d'entrées en 3 semaines. Au revoir là-haut d'Albert Dupontel s'approche peu à peu du score de 9 mois ferme: 1.3 million d'entrées en 3 semaines contre 2 millions en fin de carrière. La Palme d'or The Square de Ruben Östlund passera les 300.000 entrées ces jours-ci, et totalise 297.320 entrées en un mois.

