WAJIB: gros plan sur le drame palestinien sélectionné au Festival des 3 Continents

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la coutume palestinienne du Wajib. Tandis qu’ils enchainent les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le fils remontent à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie...

Voici le pitch de Wajib, un drame réalisé par la Palestinienne Annemarie Jacir. On a découvert Jacir avec son premier long métrage, Le Sel de la mer. Wajib est sélectionné hors compétition au Festival des 3 Continents. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici !.

Wajib sortira le 14 février en France. Des premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !