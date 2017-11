HUMAN FLOW: 1res images du doc signé Ai Weiwei

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, Human Flow aborde l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires.

Human Flow a été dévoilé à la rentrée, en compétition de la dernière Mostra de Venise. Ce documentaire sortira le 7 février 2018 en France. Des premières images de Human Flow ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

