Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entrainent dans une véritable quête spirituelle et poétique...

Voici le pitch de Lucky, premier long métrage de John Carroll Lynch, qu'on a auparavant connu comme acteur. Ce film dévoilé en compétition à Locarno cet été met en scène Harry Dean Stanton qui fait ici l'une de ses dernières apparitions sur le grand écran. A ses côtés, on retrouve notamment David Lynch. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Lucky sortira le 13 décembre en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !