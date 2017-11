PIFFF 2017 : la programmation complète

La sélection du Paris International Film Festival vient d'être dévoilée. Cette septième édition se tiendra cette année du 5 au 10 décembre.

Dix longs métrages figurent en compétition, parmi lesquels le déjà très hypé Revenge de Coralie Fargeat tandis que l'on retrouvera hors compétition Bodied de Joseph Kahn, précédé d'une excellente réputation, l'extraordinaire A Ghost Story de David Lowery, Blade of the Immortal de Takashi Miike, Leatherface d'Alexandre Bustillo & Julien Maury ou encore Shin Godzilla.

Les séances cultes de cette année seront consacrées à 36 15 Code Père Noël de René Manzor, Le Maître des Illusions de Clive Barker ainsi que la version remasterisée des Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin de John Carpenter.

Downrange de Ryûhei Kitamura (Versus) fera office de séance interdite.

La sélection complète sur le site officiel !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !