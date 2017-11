BOX-OFFICE US: déception pour "Justice League", Julia Roberts brille

Avec 96 millions de dollars à l'issue de son premier weekend d'exploitation, Justice League n'est pas à proprement parler un échec. Mais ce score est une déception pour un tel mastodonte attendu bien au-delà des 100 millions de dollars. Le mauvais buzz qui entoure le film ne l'a peut-être pas aidé. Son budget gigantesque est estimé à 300 millions de dollars (!). Le drame Wonder avec Julia Roberts et Jacob Tremblay crée la surprise avec 27 millions de dollars au compteur. Ce nouveau film par le réalisateur du Monde de Charlie n'a coûté que 20 millions de dollars.

Du côté des anciennes sorties, Thor: Ragnarok laisse la place de leader et chute fortement de 61.8%. Le blockbuster cumule 247.3 millions de dollars en 3 semaines, c'est déjà le meilleur score de la série Thor. A une plus petite échelle, Lady Bird de Greta Gerwig continue de se distinguer avec 4.7 millions de dollars au compteur dans 200 salles seulement et ce en 3 semaines. C'est solide également pour 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, dont la moyenne par copie est supérieure à 20.000 dollars ce weekend (1.5 million récolté en 2 semaines).

