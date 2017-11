LISTEN TO LIGHT: 1res images d'une curiosité japonaise

Le sens de la lumière dans la vie de quatre femme japonaises: Shiori, Yukiko, Kyoko et Sachiko vivent dans le non-dit, sans exprimer leurs sentiments. Incapables d'oublier un collègue, un ami, un père ou un époux depuis longtemps disparu, elles vont chacune tenter d'aller de l'avant.

Voici le pitch de Listen to Light, second long métrage du Japonais Kyoshi Sugita. Ce film long (plus de 2h30) vient d'être dévoilé au Festival de Tokyo. Et il a pour particularité d'être l'adaptation de quatre tanka, le tanka étant un type de poème japonais.

Des premières images de Listen to Light ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

