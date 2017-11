PROJET: Scarlett Johansson et Laura Dern dans le prochain Noah Baumbach

Alors que son dernier long métrage, The Meyerowitz Stories, est passé totalement inaperçu à Cannes et est visible depuis le mois dernier sur Netflix, le réalisateur américain Noah Baumbach prépare son prochain film.

Le réalisateur de Frances Ha, Les Berkman se séparent, Mistress America ou encore Margot at the Wedding a déjà un prestigieux casting: Scarlett Johansson, Laura Dern ou encore Adam Driver sont effectivement annoncés. Ce film n'a en revanche pas encore de pitch ou de titre connus.

Comme The Meyerowitz Stories, ce nouveau film sera produit et distribué par Netflix. Avec plus de réussite cette fois ?

